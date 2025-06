DFB-Pokal-Auslosung: Wer zieht das große Los?

Kaum ist die Saison 2024/25 vorbei, kribbelt es schon wieder. Wenn am Samstag in Dortmund die erste Hauptrunde im DFB-Pokal ausgelost wird, werden sie vor allem in Illertissen, Schweinfurt und Regensburg mitfiebern. Denn der Regionalligist und die beiden Drittligisten sind im Amateurtopf, haben sicher Heimrecht und hoffen auf ein möglich attraktives Los.

Die Auslosung findet, wie gewohnt, im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt. "Losfee" ist in diesem Jahr der Leichtathlet Owen Ansah. Der Sprinter durchbrach im vergangenen Jahr als erster Deutscher überhaupt die Schallmauer von zehn Sekunden über 100 Meter (9,99 Sekunden) und soll ein gutes Händchen beweisen.

Welche Teams sind für den DFB-Pokal qualifiziert?

Neben den 32 Erst- und Zweitligisten nehmen die vier besten Drittligisten sowie die 21 Landespokalsieger teil, sofern diese sich nicht schon anderweitig qualifiziert haben, teil. Dazu kommen drei Mannschaften aus den Verbänden mit den meisten Vereinen im Spielbetrieb des DFB.

Aus Bayern sind damit neben den Bundesligisten FC Bayern München und FC Augsburg sowie den Zweitligisten 1. FC Nürnberg und SpVgg Greuther Fürth auch der SSV Jahn Regensburg, Landespokalsieger FV Illertissen und Regionalligameister 1. FC Schweinfurt 05 dabei. Regensburg, Illertissen und Schweinfurt haben in jedem Fall Heimrecht.

Die bayerischen Teilnehmer

FC Bayern München (Profi-Topf)

FC Augsburg (Profi-Topf)

1. FC Nürnberg (Profi-Topf)

SpVgg Greuther Fürth (Profi-Topf)

SSV Jahn Regensburg (Amateur-Topf)

1. FC Schweinfurt 05 (Amateur-Topf)

FV Illertissen (Amateur-Topf)

Erste Hauptrunde startet am 15. August

Die erste Runde findet vom 15. bis 18. August, eine Woche vor dem Bundesligastart, statt. Wegen des Supercups VfB Stuttgart gegen den FC Bayern am 16. August werden deren Begegnungen später ausgetragen.

An die Teilnehmer der 1. Runde fließen jeweils 215.600 Euro an DFB-Prämien - gerade für die "Kleinen" eine wichtige Zusatzeinnahme. Dazu kommen die Hälfte der Zuschauereinnahmen und eine Menge Medienaufmerksamkeit und damit Prestige.

Was gibt's außer dem Pokal noch zu gewinnen?

Der Sieger des DFB-Pokals - in der abgelaufenen Spielzeit der VfB Stuttgart - bekommt das Startrecht in der Gruppenphase der Europa League. Ist der DFB-Pokalsieger schon über die Bundesliga für die Champions League oder die Europa League qualifiziert, geht der Platz an die Bundesliga. Dort wird dann gemäß der Abschlusstabelle verteilt.