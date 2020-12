DFB-Pokal: Augsburg erwartet "wieder heißes Spiel" gegen Leipzig

Beim letzten Aufeinandertreffen hatte der FC Augsburg nach einer turbulenten Partie das Nachsehen. Dieses Mal (Dienstag, 18.30 Uhr) hoffen die Fuggerstädter, gegen die "absolute internationale Topmannschaft" das bessere Ende für sich zu haben. "Wir sind sicherlich nicht das Traumlos für Leipzig", sagte Trainer Heiko Herrlich und stellte damit den Wert der eigenen Mannschaft in den Vordergrund. "Wir werden versuchen, sie zu ärgern und unsere Chance zu suchen", so der Coach.

"Heißes Spiel" wie 2019, nur mit einem anderen Ende

Auch FCA-Stürmer Alfred Finnbogason erinnert sich gerne an das frühere Kräftemessen: "Wir haben in den letzten Jahren heiße Spiele gegen Leipzig gespielt, insbesondere auch das Pokalspiel", sagte der Stürmer. Sein Wunsch: "Hoffentlich bleibt das alles gleich, außer dass wir als Sieger nach Hause gehen."

FC Augsburg will rotieren

Nachdem die Augsburger zum Jahresabschluss ihr viertes Spiel in neun Tagen absolvieren, will Herrlich sein Team rotieren lassen. "Wir haben den einen oder anderen angeschlagenen Spieler und wollen mit der bestmöglichen Frische auflaufen", kündigte der 49-Jährige an. Ein Einsatz von André Hahn wäre dabei aber eine dicke Überraschung. Dem Offensivspieler geht es nach seiner Corona-Infektion zwar wieder besser, ein zweiter negativer Test steht allerdings noch aus.

Hoffnung auf Überraschung gegen "internationale Topmannschaft"

Herrlich hat auf jeden Fall immensen Respekt vor den Leipzigern. "Was die spielen, ist schon sehr gut bis sensationell", meinte er. Dennoch hoffe man, mit einer eigenen "Topleistung" gegen eine "absolute internationale Topmannschaft" die Überraschung zu schaffen.

Den FCA-Spielern "machen Elfmeterschüsse Spaß"

Notfalls soll die Entscheidung nach mehr als 120 Spielminuten erzwungen werden. "Man versucht Elfmeterschießen zu vermeiden. Manchmal ist es eben notwendig", sagte der Coach. Seine Spieler würden sogar "regelmäßig Elfmeter nach dem Training üben, das macht allen Spaß". Die Leipziger hingegen möchten eine Extra-Schicht kurz vor dem Fest unbedingt vermeiden. "Wir wollen es ohne Verlängerung und Elfmeterschießen hinbekommen und erhoffen uns einen sehr guten Jahresabschluss", so Trainer Julian Nagelsmann.

Erinnerungen an 2019: Handspiel-Blackout und Manager-Zoff

Die Augsburger hingegen hoffen auf eine Revanche. Im Viertelfinale 2019 hatte ein Handspiel-Blackout von Michael Gregoritsch in der letzten Minute der Verlängerung die Chance auf den zweiten Einzug ins Halbfinale nach 2010 verhindert. Nach dem Schlusspfiff waren deshalb sogar unter anderem der Manager Stefan Reuter und Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff aneinandergeraten.