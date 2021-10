DFB-Pokal: 1860 trifft auf den Karlsruher SC

Achtelfinalespiele im Januar

Das Achtelfinale wird am 18. und 19. Januar 2022 ausgetragen. Das Viertelfinale folgt am 1. und 2. März. Die Halbfinalspiele sind für den 19. und 20. April angesetzt. Der Pokalsieger wird im Finale im Berliner Olympiastadion am 21. Mai 2022 ermittelt.

Titelverteidiger ist Borussia Dortmund. Die Gelb-Schwarzen gewannen das Finale 2021 im Mai 4:1 gegen RB Leipzig unter dem heutigen FC-Bayern-Coach Julian Nagelsmann.