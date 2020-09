DFB-Pokal: 1860 München wird für gute Leistung nicht belohnt

1860 München hatte richtig Lust auf die Begegnung. "Jeder hat Bock auf DFB-Pokal. Wenn bestimmte Sternenkonstellationen zusammenkommen, dann kann es reichen, dass wir hoch gehen", meinte Trainer Michael Köllner vor dem schweren Duell mit Eintracht Frankfurt, dem Pokal-Sieger von 2018. "Wir werden zeigen, dass wir ein würdiger Gegner für die Eintracht sind", sagte Köllner.

1860 ein "würdiger Gegner"

Die Drittliga-Mannschaft war gegen das Bundesliga-Team ebenbürtig, hatte in der ersten Hälfte zwei sehr gute Chancen , um in Führung zu gehen. Doch einmal landete der Kopfball von Neu-Kapitän Sascha Möders am Pfosten und kurz vor Pausenpfiff verfehlte der Neu-Kapitän mit einem Volley-Schuss aus 16 Metern nur knapp das Tor.

Sechzig lieferte wirklich einen starken Kampf und war wie Köllner prophezeit hatte "ein würdiger Gegner", musste aber dann doch den Rückstand hinnehmen: In der 51. Minute standen Bas Dost und André Silva sträflich frei. Dost legte im Sprung technisch fein in die Mitte und Silva musste nur noch einnicken - eine schwache Abwehrleistung der Münchner. Und keine fünf Minuten später schlugen die Gäste wieder zu. Dost erzielte per Kopf das 2:0 -wieder hatte Frankfurt erstaunlich viel Platz.

Löwen geben nicht auf

Doch die Löwen gaben nicht auf und suchten den Anschlusstreffer. In der 64. Minute gab es kurz Jubel bei 1860, als Mölders scheinbar den Anschlusstreffer macht. Doch das Schiedsrichter-Team um Martin Petersen erkennt den Treffer nicht an, weil Mölders wohl bei der Ballannahme die Hand am Ball hatte. In der 79. Minute gelang dann endlich das Tor: Philipp Steinhart verwandelte einen Foul-Elfmeter zum 1:2. Knapp fünf Minuten später dann fast der Ausgleich durch ein Eigentor von David Abraham nach einer missglückten Flanke. Doch Keeper Kevin Trapp konnte mit einem Klasse-Reflex die Situation entschärfen. So blieb es beim 1:2.