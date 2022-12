DFB-Krisengipfel: Noch kein Ergebnis in der Bundestrainerfrage

Der Bundestrainer verließ am Mittwoch um 17 Uhr mit seiner Dienstlimousine den Tagungsort in Neu-Isenburg bei Frankfurt, ohne sich über die vorangegangenen Inhalte der Runde mit der DFB-Spitze zu äußern. DFB-Präsident Bernd Neuendorf und der mächtige DFL-Aufsichtschef Hans-Joachim Watzke blieben zunächst am Tagungsort. Eine offizielle Erklärung gibt es bislang nicht.

Sechs Tage nach dem WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft war Flick am frühen Nachmittag mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Vize Hans-Joachim Watzke zum "Rapport" zusammengekommen. Flick hat noch einen Vertrag bis zur Heim-EM 2024. Unmittelbar nach dem WM-Aus hatte er noch bekundet, bleiben zu wollen.

Kein Ergebnis nach dem "Rapport"

Das mit Spannung erwartete Treffen fand im Kempinski Hotel Gravenbruch statt. Der DFB hatte versucht, den Ort geheim zu halten.

Watzke traf demnach um 13.57 Uhr ein, Neuendorf folgte um 14.06 Uhr. Flick fuhr als Letzter in der Dreierrunde um 14.26 Uhr vor. Der 57-Jährige steht nach dem Scheitern in der WM-Vorrunde massiv unter Druck. Neuendorf hatte noch vor der Abreise aus Katar am vergangenen Freitag eine umfassende Analyse von ihm gefordert.

Zugleich ist Flick getroffen vom Abschied seines engen Vertrauten Oliver Bierhoff nach 18 Jahren beim DFB. Der Geschäftsführer hatte am Montagabend wohl nicht ganz freiwillig hingeworfen.