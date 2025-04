DFB-Knall: Sandro Wagner verlässt die Nationalmannschaft

Julian Nagelsmann muss bei der deutschen Nationalmannschaft bald auf seinen engsten Vertrauten verzichten: Sandro Wagner ist nicht mehr der Co-Trainer der DFB-Elf, das verkündete der Verband am Freitag auf seiner Homepage. Schon nach dem Final Four in der Nations League vom 4. bis 8. Juni ist Schluss für das Duo Wagner/Nagelsmann.

Nagelsmann zu Wagner-Aus: "Respektiere seine Entscheidung"

Zuletzt hatten mehrere Bundesligavereine versucht, den gebürtigen Münchner vom DFB abzuwerben und als Cheftrainer anzustellen. Nun könnte Wagner einem solchen Werben gefolgt sein, schließlich, so verkündete der DFB, war es Wagners eigener Wunsch, die Nationalmannschaft zu verlassen. "Ich möchte bald den nächsten Schritt gehen", sagte er über seinen "großen Wunsch". Darüber habe er "alle Beteiligten in offenen und sehr guten Gesprächen informiert."

Julian Nagelsmann äußerte Verständnis für diesen Schritt: "Ich kann Sandros Wunsch, Cheftrainer zu werden, persönlich gut nachvollziehen und respektiere seine Entscheidung. Wir hatten dazu einen guten und stets transparenten Austausch", wird der Bundestrainer auf der DFB-Homepage zitiert.

Nagelsmann lobte den Co-Trainer, der einen schnellen Aufstieg vom Cheftrainer-Posten bei der SpVgg Unterhaching, zur U20-Nationalmannschaft, in das DFB-Team geschafft hat: "Sandro hat unser Team mit seiner Expertise und als Person bereichert. Was als Projekt für die Heim-EM 2024 begann, hat sich zu einer längeren und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Benjamin Glück und dem gesamten Trainerteam entwickelt, die wir gerne noch gemeinsam mit dem Nations-League-Titel in München abschließen möchten. Ich wünsche Sandro alles Gute für die beruflichen Schritte, die im Anschluss folgen."

Wagners nächster Schritt: Hoffenheim, Leipzig oder anderswo?

Welche Schritte das sein werden, ist aktuell nicht bekannt. Zuletzt hatte Wagners Ex-Verein TSG 1899 Hoffenheim immer wieder um Wagners Dienste geworben. Auch Rasenballsport Leipzig sucht derzeit nach einem neuen Trainer.

Sicher ist hingegen, dass Wagner das DFB-Team nicht zur WM 2026 begleiten wird, wie es sein bislang gültiger Vertrag vorgesehen hatte. Zuletzt hatten Bundestrainer Nagelsmann und Benjamin Glück, ebenfalls Co-Trainer, ihre Arbeitspapiere bis 2028 verlängert. Auch Wagner wurde eine Verlängerung angeboten, der hatte diese aber abgelehnt.