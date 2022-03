DFB-Kapitän Neuer: Sein Ziel ist der WM-Titel in Katar

Mit 15 Feldspielern und drei Torhütern hat Bundestrainer Hansi Flick das erste Training für den Jahresauftakt der Fußball-Nationalmannschaft absolviert. Am Samstag in Sinsheim trifft die DFB-Elf auf Israel und drei Tage später in Amsterdam auf die Niederlande. Flick ist dabei in der "Zwickmühle" zwischen Test- und Findungsphase.

Ohne wichtige Spieler wie Niklas Süle, Leon Goretzka, Marco Reus, Robin Gosens, Jonas Hofmann oder die Talente Florian Wirtz und Karim Adeyemi ist er zu Experimenten gezwungen - die Chance für den Neuling und ehemaligen Fürther Anton Stach oder die WM-Außenseiter Julian Weigl, und Benjamin Henrichs. Vor allem, falls nach Robin Koch (positiv auf Corona getestet) auch Joshua Kimmich (Vaterfreuden) zunächst nicht dabei ist.

Bierhoff: Jetzt zeigen, "wo die junge Mannschaft steht

DFB-Direktor Oliver Bierhoff stellt dennoch klar: "Ein WM-Jahr ist natürlich immer etwas Besonderes", Im Kalender stehen neben den Freundschaftsspielen auch die Nations League im Juni und zum Abschluss die WM im November. "Die Ansprüche steigen", sagt Bierhoff.

In den Testspielen soll sich jetzt zunächst zeigen, "wo die junge Mannschaft steht". Bei den Spielern soll auch die Grundlage für die innere Einstellung gelegt werden, "dass man im November ein erfolgreiches Turnier spielen will."

Neuer: Müssen eine Vision vor Augen haben

Für Kapitän Manuel Neuer ist es zudem wichtig, dass wir "gleich von Anfang an erfolgreiche und positive Spiele haben". Auch in der Nations League, wo man sich zuletzt nicht gerade mit Ruhm bekleckert habe, wolle man gegen die doch hochkarätigen Gegner "gut dastehen."

Der FC-Bayern-Star will die vielleicht letzte Chance in seiner Karriere nutzen und unbedingt zum zweiten Mal Weltmeister werden. Deshalb sei es "wichtig, dass wir uns wieder ganz anders präsentieren müssen und eine Vision vor Augen haben". Für den 35-Jährigen gibt es nur ein Ziel in Katar "und das ist der WM-Titel".

Thema WM und Menschenrechte in Katar

Mit Blick auf die WM in Katar, die wegen den Menschenrechtsverletzungen in der Kritik steht, sollen die Spieler als erstem Schritt von Amnesty International und Human Rights Watch über die Menschenrechte, was sie bedeuten, und was überhaupt "angeprangert" wird, aufgeklärt werden, führte Bierhoff aus. Neuer freut sich darauf, "Einblicke von Profis zu bekommen", da man auch als Sportler zu diesen Themen befragt werde.

Bierhoff will das Thema auch in der Vorbereitung im Austausch mit den Gastgebern immer wieder ansprechen. Er glaubt, dass die Gastgeber "gewisse Dinge, wie Einführung der Mindestlöhne schon angegangen sind". Natürlich gehe es langsamer voran, als man sich das wünschen würde.