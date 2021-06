DFB-Kapitän Neuer: "Gier der Engländer war größer als unsere"

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft unterlag im Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft 0:2 gegen England. Der Kapitän des DFB-Teams, Manuel Neuer, zeigte sich sehr enttäuscht nach dem Misserfolg: "Das Spiel war auf der Kippe. Aber die Gier, die England in den Situationen hatte, in denen sie die Tore geschossen haben, war größer als die bei uns. Die Enttäuschung ist riesengroß." Der Keeper zog folgendes Resümee: "Gefühlt hat sich das Geschehen in unserer Hälfte abgespielt. Und die Kontermöglichkeiten haben wir nicht genutzt."

Mit der Niederlage gegen England ging eine deutsche Fußball-Ära zu Ende. Bundestrainer Joachim Löw tritt nach 15 Jahren mit einer bitteren Niederlage ab. Der Weltmeister-Coach von Rio konnte das Aus im Wembley-Stadion nicht abwenden. Er muss zwölf Tage zu früh in die Bundestrainer-Rente. Effiziente Engländer haben den Traum vom vierten deutschen Europameister-Titel abrupt zerstört und die einst glanzvolle Periode des 61-Jährigen vor dem ersehnten letzten Endspiel-Date beendet.

Neuer betonte nach der Partie: "Joachim Löw hat eine klasse Ära geprägt. Dass es heute so zu Ende geht, ist natürlich schade und auch sehr traurig."

"Es tut uns leid, dass wir jetzt aus dem Turnier raus sind. Die Mannschaft hat alles reingeworfen. Was fehlt: Kaltschnäuzigkeit in manchen Momenten, Abgebrühtheit, Erfahrung. Sie muss noch ein Stück reifen, um als Mannschaft erwachsen zu sein. Die Qualität ist vorhanden, auch die Mentalität und eine gute Einstellung." Bundestrainer Joachim Löw

Trauer und Enttäuschung

Auch für Routinier Toni Kroos ist das Aus im Achtelfinale insgesamt "sehr, sehr bitter". Bis zum 0:1-Rückstand sei es ein ausgeglichenes Spiel gewesen, befand der 31-Jährige von Real Madrid. Das DFB-Team habe bis dahin dem Gegner kaum Chancen gewährt, aber auch kaum eigene Tormöglichkeiten gehabt. "Bis dahin war es ein absolut ordentliches Spiel. Beide Mannschaften haben sich ein bisschen neutralisiert. Das 1:0 hat alles verändert", resümierte Kroos.

"Das ist ein bitterer Abend für uns und unsere Fans." Kai Havertz