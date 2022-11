BR24live 11.55 Uhr: WM 2022 – Vorstellung des DFB-Kaders

* Florian Bauer ist politischer Journalist, TV-Moderator beim ARD/ZDF-Tochtersender Phoenix und Medientrainer. Als Investigativjournalist und sportpolitischer Experte der ARD hat er den renommierten Grimme Preis sowie den Deutschen Fernsehpreis gewonnen. Er war einer der ersten JournalistInnen weltweit, die schon 2010 zur WM 2022 in Katar recherchiert haben und war insgesamt 6 Mal in den letzten 12 Jahren vor Ort. Seine Festnahme bei einem seiner Besuche ging um die Welt. Er war mit der erste weltweit, der über die Situation der Gastarbeiter in Katar berichtet hat. Als Experte zu Katar und der WM 2022 wurde er auch vom Europäischen Parlament und zuletzt vom Deutschen Bundestag eingeladen.