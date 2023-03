DFB-Kader: Flick verzichtet auch auf Sané, Berisha ist dabei

Den Verzicht auf Thomas Müller und Ilkay Gündogan bei den ersten Länderspielen 2023 hatte Bundestrainer Hansi Flick bereits angekündigt. Jetzt hat er für die Partien gegen Peru (25. März/Mainz) und Belgien (28. März/Köln) weitere gravierende Änderungen bekannt gegeben.

Alternativen für Sané und Co. gesucht

Auch die WM-Teilnehmer Leroy Sané (FC Bayern München), Antonio Rüdiger (Real Madrid) und Niklas Süle (Borussia Dortmund) gehören nicht zum Aufgebot. Flick begründete seine Entscheidung damit, dass er "Alternativen suchen und den Kader breiter aufstellen" wolle. Neue Einflüsse seien "wichtig, damit eine Mannschaft lebt und sich entwickelt", sagte Flick.

Augsburgs Berisha und Coburger Wolf unter den Debütanten

Dementsprechend nominierte der Bundestrainer fünf Debütanten. Mit dabei ist der Augsburger Mergim Berisha. Der macht damit einen großen Schritt in Richtung seiner großen Träume. Im Vorfeld der Kader-Bekanntgabe hatte er in der Sendung Blickpunkt Sport berichtet, für die EM würde er sogar "seine Hochzeit verschieben".

Ein weiterer Debütant ist der Coburger Marius Wolf. Der begann im Ortsteil Rödental mit dem Fußballspielen und war beim 1. FC Nürnberg und dem TSV 1860 München aktiv. Aktuell steht er bei Borussia Dortmund unter Vertrag.

Außerdem berief der Bundestrainer Josha Vagnoman (VfB Stuttgart), Kevin Schade (FC Brentford) und Felix Nmecha (VfL Wolfsburg) in sein 24-köpfiges Aufgebot. Florian Wirtz kehrt nach seinem Kreuzbandriss in die DFB-Auswahl zurück, auch Emre Can ist nach längerer Pause wieder dabei.

Tür zur EM weiter geöffnet

Thomas Müller wird hingegen frühestens im September wieder dabei sein. Kapitän Manuel Neuer fehlt nach seinem Beinbruch noch einige Zeit. Für beide bleibe aber die Tür zur EM offen, erläuterte Flick. Insgesamt sind vom 26er-Kader der WM sind nur noch 15 Spieler dabei. "Ich habe mit jedem Einzelnen gesprochen. Alle, die wir weggelassen haben, haben enorme Qualität und tun uns gut", sagte Flick.