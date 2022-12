DFB holt Know-how und Beratung: Rummenigge, Kahn und Lahm dabei

DFB-interne AG regelt Bierhoff-Nachfolge

Die Aus des bisherigen Geschäftsführers Oliver Bierhoff nimmt der DFB zum Anlass, Verband und Struktur grundsätzlich zu überprüfen. "Wir werden uns den gesamten Geschäftsbereich, den Oliver Bierhoff hatte, genau anschauen", saget Neuendorf. Neben der Nationalmannschaft war Bierhoff auch für die Akademie zuständig.

Möglicherweise zu viel für einen Einzelnen? "Selbstkritisch" wolle man den Bereich überprüfen, erklärte Neuendorf: Strukturen, Schwerpunkte, "ob das so haltbar ist" - der Präsident wirkte so, also könnte der Verband in diesem Bereich demnächst komplett umgekrempelt werden.

Lahm und Sasic dabei

In der Arbeitsgruppe sind einerseits DFB-Entscheider wie Vorstand Alexander Wehrle und Marketing-Direktor Holger Blask. Daneben holt sich der Verband Fußball-Know-how wie Philipp Lahm (Leiter Organsationskomitee EM 2024) und Celia Sasic (EM-Botschafterin) ins Boot.