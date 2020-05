DFB hofft auf Fortsetzung der 3. Liga: "Das ist Profisport"

Koch berichtete in der Sendung BR-Thema Sport im Abseits, dass sich der Verband wegen der 3. und der Frauen-Bundesliga eigentlich bereits an den Innenminister Horst Seehofer und den Gesundheitsminister Jens Spahn gewandt habe. Demnach lägen für beide Ligen bereits Konzepte vor.

3. Liga beim Neustart ausgeklammert

Anscheinend liegt die Problematik in diesem Bereich aber im Detail. "Wir hatten ja seitens des DFB darum gebeten, dass alle Profiligen berücksichtigt werden", sagte der DFB-Vizepräsident. Doch laut Koch unterscheide sich der Entwurf für den Liga-Neustart "in einem Punkt in dem, was wirklich beschlossen worden ist". Da war die 3. Liga dann auf einmal kein Thema mehr. Dabei ginge es hier doch "auch um die Berufsausübung von Profisportlern", so Koch. Zur Verdeutlichung legte er noch einmal nach: "Ich glaube, man kann es nicht davon abhängig machen, wie viele Nullen im Umsatz hinterher von Bedeutung sind, sondern es geht um Profisport".