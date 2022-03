Studie bescheinigt DFB desaströses Image bei der Basis

Spricht man von einem Imageproblem, dann ist das noch freundlich ausgedrückt. Am Freitag wählt der Bundestag des Deutschen Fußball Bundes (DFB) einen neuen Präsidenten. Im Vorfeld haben die Hochschule Ansbach und die Julius-Maximilians-Universität Würzburg eine Studie zum Image des DFB durchgeführt. Das Ergebnis fällt für den größten Sportverband der Welt, der im Jahr 2020 eigenen Angaben zufolge 7.169.327 Mitglieder hatte, niederschmetternd aus. Und das, obwohl die Umfrage noch vor der jüngsten Razzia beim DFB durchgeführt wurde.

Studie: DFB-Spitze bekommt miserables Zeugnis

Insgesamt nahmen 11.725 Personen an der Umfrage teil, von denen über 70 Prozent im DFB organisiert sind – zum Beispiel als Mitglieder von Fußballvereinen, als Vereinsvorstände, Spieler oder Schiedsrichter. Mehr als 93 Prozent der Befragten stimmten der Aussage zu, dass es der DFB-Spitze "nur um Macht und Geld" gehe. Zudem beurteilten über 90 Prozent der Befragten das Image des DFB als schlecht oder sehr schlecht.

Zwischen Präsidium und DFB-Basis klafft riesige Lücke

Nur 4,4 Prozent der Teilnehmer stimmten der These zu, dass die DFB-Spitze die Interessen des Amateursports gut vertrete und nur 4,9 Prozent bejahten, dass es den DFB-Funktionären um das Wohl des Fußballs gehe. Auch beim Thema Präsidentschaft ist die Meinungslage klar: Über 90 Prozent der Befragten wünschen sich mehr Transparenz beim Wahlverfahren, fast drei Viertel befürworten eine Urwahl.

"Unsere Studie lässt eine große Kluft zwischen der DFB-Spitze und der Basis erkennen, insbesondere bei den Themen Transparenz, Diversität und Belange der Amateure." Professor Harald Lange, Lehrstuhl für Sportwissenschaft an der Julius-Maximilians Universität Würzburg

Zudem sehen über 90 Prozent der Befragten den neuen Präsidenten in der Verantwortung, die Skandale im Umfeld der DFB-Spitze der letzten Jahre aufzuklären und entsprechende Ergebnisse zu veröffentlichen.

Trotz baldiger Wahlen: Kaum Hoffnung auf Besserung bei Befragten

Doch den beiden Kandidaten, die am Freitag zur Wahl stehen, traut offenbar nur eine Minderheit zu, diese Prozesse auch einzuleiten. So sind nur 13,4 Prozent der Meinung, dass der aktuelle DFB-Vizepräsident Peter Peters ein guter Präsident wäre. Seinem Gegenkandidaten, dem ehemaligen Staatssekretär in NRW Bernd Neuendorf, trauen sogar nur 11,1 Prozent das Amt zu.

Wer von beiden Kandidaten am Freitag auch gewählt wird, keiner der beiden kann auf Vorschusslorbeeren hoffen. Denn nur zwei Prozent der Befragten glauben, dass nach dem DFB-Bundestag alles besser wird.

"Die überaus deutliche Positionierung der Teilnehmenden hat uns sehr überrascht. Ebenso die geringen Abweichungen im Antwortverhalten der Gruppe der Fußballinteressierten, die nicht in den Vereinen des DFB organisiert sind und für diese Studie als Kontrollgruppe wertvollen Aufschluss bieten.“ Professor Harald Lange, Lehrstuhl für Sportwissenschaft an der Julius-Maximilians Universität Würzburg

Die Online-Umfrage mit dem Titel "Deutsche Fußball-Basis 2022" wurde am 17. Januar 2022 gestartet und endete am 13. Februar. Die Teilnahme war freiwillig und anonymisiert. Sie wurde vollständig aus Hochschulmitteln finanziert und ist unabhängig vom DFB und seinen Mitgliederorganisationen, teilen die Hochschule Ansbach und die Uni Würzburg mit.

"Im besten Fall könnte die Studie dazu führen, wieder mehr Nähe und Vertrauen zwischen Basis und DFB-Spitze aufzubauen", sagt die Medienwissenschaftlerin Prof. Jana Wiske von der Hochschule Ansbach, die gemeinsam mit Harald Lange die Studie geleitet hat.