DFB-Frauen wachen in Nürnberg gegen Brasilien zu spät auf

Es gibt noch viel zu tun für Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und die deutsche Frauen-Nationalmannschaft auf dem Weg zur Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland in diesem Jahr. Gegen Brasilien bekamen die DFB-Frauen beim 1:2 vor über 30.000 Zuschauern im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg zeitweise ihre Grenzen aufgezeigt und hatten vor allem offensiv Probleme, zu Torchancen zu kommen. Das Team wachte erst in der Schlussphase richtig auf, sodass es nur noch zum Ehrentreffer reichte.

Berger patzt beim 0:2

Die Brasilianerinnen begannen in der Anfangsphase furios und hatten nach vier Minuten eine erste Kopfballgelegenheit durch Gabi Nunes, die das Tor von Ann-Kathrin Berger knapp verfehlte. Nur sieben Minuten später gingen die Südamerikanerinnen dann aber in Führung. Tamires staubte in der zehnten Minute zum 1:0 ab. In der Folge kam auch das deutsche Team gelegentlich vor das brasilianische Tor, ohne gefährlich zu werden. Und so legten die Gäste vor der Pause nach. Ary spielte eine Ecke kurz und schlug die Flanke in Richtung Tor. DFB-Keeperin Berger schätzte den Ball falsch ein und so landete dieser am Ende im Tor (38.).

Brand sorgt für den Ehrentreffer

In der zweiten Halbzeit kämpfte sich das Team von Voss-Tecklenburg endgültig in die Partie und hatte mehr Spielanteile. Besonders die Einwechslungen von Melanie Leupolz, die ihr Comeback nach ihrer Baby-Pause gab, brachte mehr Spielkontrolle. Doch weiterhin fehlte die Genauigkeit beim letzten Pass vor dem Abschluss. Die beste Chance in Durchgang zwei vergab Sidney Lohmann in der 84. Minute, als ihr Fernschuss nur knapp am linken Pfosten vorbeistrich. In der Nachspielzeit reichte es dann doch noch zum Ehrentreffer. Jule Brand drückte einen Abpraller nach Schuss von Lea Schüller über die Linie (90.+2).

Letztes DFB-Spiel von Marozsan

Die Niederlage gegen Brasilien war die 112. und zugleich letzte Partie von Dzenifer Marozsan im DFB-Trikot, die in der 64. Minute eingewechselt wurde. Marozsan gewann 2013 den EM-Titel und 2016 den Olympiasieg mit der deutschen Auswahl. Vor einem Jahr hatte die gebürtige Ungarin beim 2:3 in der WM-Qualifikation in Serbien einen Kreuzbandriss erlitten, sie verpasste die EM in England.