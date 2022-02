DFB-Frauen verlieren Klassiker gegen England mit 1:3

Schüller, die beim Auftaktspiel gegen Spanien den späten Ausgleich zum 1:1 geschossen hatte und bei der 0:1-Niederlage gegen Kanada erst zur zweiten Hälfte ins Spiel kam, rückte für Laura Freigang (Eintracht Frankfurt) in die Startaufstellung. Die Münchnerinnen Giulia Gwinn und Maximiliane Rall ersetzten in Wolverhampton für Felicitas Rauch (VfL Wolfsburg) und Sara Doorsoun (Eintracht Frankfurt) in die Startelf-Abwehr.

Chancen für Rall, 0:1 durch White und der Ausgleich durch Magull

Rall erwischte (11.) die erste gute Abschlussmöglichkeit für die Mannschaft von Trainer Martina Voss-Tecklenburg. Der Kopfball war aber nicht platziert genug. Nach genau einer Viertelstunde zappelte die Kugel aber im deutschen Tor. Die Engländerinnen hatten sich ohne große Gegenwehr durch das Mittelfeld vorarbeiten können, Ellen White konnte freistehend zur 1:0-Führung verwandeln. Nach einer halben Stunde zeigte Rall den nächsten deutschen Abschlussversuch, auch der war nicht entschlossen genug. Eine Einzelleistung durch Magull (41.) mit Freistoß aus 20 Meter Entfernung brachte den Ausgleich kurz vor der Halbzeitpause.

DFB-Elf mit frische Kräften, Siegtreffer gelingt aber England

Zu Beginn der zweiten Hälfte ersetzte Voss-Tecklenburg in der Offensive die glücklos agierende Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt) durch Jule Brand (VfL Wolfsburg). Das brachte neuen Schwung, den die Engländerinnen jedoch erwiderten. Bühl konnte einen durch Schüller herausgelaufenen Konter (70.) nicht abschließen. In dieser Phase (72.) brachte die Nationaltrainerin mit der Münchnerin Linda Dallmann und Chantal Hagel (Hoffenheim) zwei frische Kräfte. Den Treffer zur 2:1-Führung (85.) markierte aber Millie Bright für England. Fran Kirby legte in der Nachspielzeit noch das 3:1 drauf.

Missglückte EM-Generalprobe für Voss-Tecklenburg

Der Arnold Clark Cup gilt als wichtige Standortbestimmung für die vom 6. bis zum 31. Juli in England stattfindende EM. Allerdings hat die DFB-Elf das Viernationen-Turnier auf dem letzten Platz abgeschlossen. England hingegen schaffte es durch den 3:1-Sieg gegen Deutschland auf Platz eins.