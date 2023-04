DFB-Frauen treffen in Nürnberg auf Brasilianerinnen

Zum ersten Mal überhaupt werden die DFB Frauen am Dienstagabend um 18 Uhr im Nürnberger Max-Morlock-Stadion auflaufen. Die Nationalmannschaft darf sich dabei auf eine tolle Kulisse freuen. Mehr als 30.000 Fans werden live im Stadion dabei sein. Das Spiel gegen die Brasilianerinnen gilt als wichtiger Härtetest für das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Vom 20. Juli bis 20. August findet in Australien und Neuseeland die Weltmeisterschaft statt, wo die DFB-Auswahl um ihren dritten WM-Titel kämpfen möchte.

Hype um Frauenfußball seit Europameisterschaft 2022

Die Europameisterschaft im vergangenen Jahr hat in Deutschland einen regelrechten Hype um den Frauenfußball ausgelöst. Die DFB-Frauen begeisterten die Zuschauerinnen und Zuschauer mit Offensivfußball und konnten erst in der Verlängerung des Finals von den Gastgeberinnen aus England gestoppt werden. Seither sind die Zuschauerzahlen auch bei nationalen Spielen deutlich gestiegen, was sich auch in Nürnberg bemerkbar macht.

Das Pokalachtelfinale zwischen den Frauen des 1. FC Nürnberg und des VFL Wolfsburg verfolgten im November 17.302 Fans im Stadion – so viele wie noch nie zuvor bei einem nationalen Frauen-Fußballspiel in Bayern. Beim Spiel der Nationalmannschaft könnte sich diese Zahl nun verdoppeln. Auch Martina Voss-Tecklenburg ist vom Ansturm auf die Tickets begeistert. "Wir freuen uns riesig, wir freuen uns auf einen tollen Gegner, wir freuen uns auf eine stimmungsvolle Kulisse und ich glaube der Ticketverkauf zeigt, dass Nürnberg Lust auf uns hat", erklärte die Bundestrainerin.

FCN-Nachwuchs hautnah dabei

Auf ein tolles Erlebnis dürfen sich auch die B-Juniorinnen des 1. FC Nürnberg freuen. Sie werden im Stadion dabei sein, allerdings nicht auf der Tribüne sondern direkt am Spielfeldrand als Ballmädchen. Die Spielerinnen freuen sich darauf, ihre Stars hautnah erleben zu dürfen. "Das ist echt 'ne Ehre für uns und dass wir da auch dabei sein können als Ballmädchen und das live miterleben können, finde ich super", sagt die 15-Jährige Ceylan Erata.

Viele Spielerinnen des FCN wollen selbst einmal Profifußballerin werden. In der Liga läuft es schon ziemlich gut. Nachdem Aufstieg in die Bundesliga belegt die Mannschaft von Trainerin Isabel Bauer aktuell den zweiten Platz und hat gute Chancen, um die Deutsche Meisterschaft mitzuspielen. Torhüterin Sina Tölzel gehört sogar schon zum Kreis der Jugendnationalmannschaft und freut sich natürlich auf das Aufeinandertreffen mit Nationaltorhüterin Merle Frohms. "Weil man sich auch sehr viel abgucken kann. Nicht nur auf dem Feld sondern auch persönlich", schwärmt die 16-Jährige.

Ein besonderes Spiel wird es auch für Dzsenifer Marozsán, die zum 112. und letzten Mal im Trikot der Deutschen Nationalmannschaft auflaufen wird. Die Mittelfeldspielerin von Olympique Lyon war jahrelang Leistungsträgerin im DFB-Team, war Europameisterin 2013, Olympiasiegerin 2016, gewann gleich sechs Mal die Champions League und wurde dreimal zu Deutschlands Fußballerin des Jahres gewählt.

Abschiedsspiel für Nationalspielerin Dzsenifer Marozsán

Eine solche Karriere verdient einen gebührenden Abschied, dementsprechend groß ist ihre Freude über den Zuschaueransturm in Nürnberg. "Das ist Wahnsinn. Ich bin überglücklich, dass so viele Leute ins Stadion kommen. […] Für mich persönlich ist das ein Geschenk, deshalb freuen wir uns unheimlich darauf", erklärte die 30-Jährige bei der Pressekonferenz am Sonntag. Auf einen schönsten Moment im Nationaltrikot wollte sich Marozsán nicht festlegen: "Es gibt Momente, die für immer in meinem Herzen bleiben und für die ich sehr dankbar bin."

Das Spiel wird ab 17:45 Uhr live in der ARD zu sehen sein. Eine umfassende Audioreportage bietet das BR24Sport Livecenter. Für Kurzentschlossene wird es auch noch ausreichend viele Tickets an der Tageskasse des Max-Morlock-Stadions geben.