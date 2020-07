24.07.2020, 15:41 Uhr

DFB-Frauen setzen EM-Quali am 19. September gegen Irland fort

Für die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft ist ein Ende der Corona-Zwangspause in Sicht: Das Team von Martina Voss-Tecklenburg bestreitet ihr Nachholspiel in der EM-Qualifikation gegen Irland am 19. September in Essen.