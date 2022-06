DFB-Frauen: Schuften für den großen Traum

Die DFB-Frauen sind im "Homeground" angekommen. In Herzogenaurach, wo die Nationalmannschaft der Männer zuletzt untergebracht war, findet die Vorbereitung auf die anstehende Europameisterschaft in England statt. Das deutsche Team trifft zum Auftakt am 8. Juli auf Dänemark.

"So viel Zeit haben wir zur EM nicht mehr", sagt Mittelfeldspielerin Lena Lattwein. "Es wird jetzt ganz wichtig sein, schnell ein Team zu formen. Wir sind schon ein sehr gutes Team, aber jetzt geht es darum, noch enger zusammenzuwachsen, sich auf dem Platz zu finden."

Niederlage gegen Serbien als Warnung

Das soll nun in Herzogenaurach passieren. Nach der überraschenden Niederlage zuletzt gegen Serbien in der WM-Qualifikation sollten alle gewarnt sein. "Wir haben große Ziele und dafür müssen wir jetzt natürlich an ein paar Stellschrauben drehen. Und dann nutzen wir natürlich jeden Tag hier", sagte Felicitias Rauch.

Bis zum 29. Juni haben die DFB-Frauen nun Zeit, sich in Herzogenaurach ausreichend vorzubereiten. Die EM selber startet am 6. Juli.