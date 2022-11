DFB-Frauen: Schüller fällt für Länderspiele aus

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg muss in den kommenden beiden Länderspielen auf Lea Schüller verzichten. Die Stürmerin des FC Bayern hat sich mit Knieproblemen abgemeldet. Damit verpasst sie die beiden Aufeinandertreffen mit dem amtierenden Weltmeister USA am Freitag (11.11.) und am Sonntag (13.11.) in Fort Lauderdale/Florida und Harrison. Für Schüller hat Voss-Tecklenburg Melissa Kössler von der TSG Hoffenheim nachnominiert.