DFB-Frauen präsentieren sich kurz vor WM-Auftakt tiefenentspannt

Players-Lounge zum Chillen, Appartements mit eigenem Sandstrand und Liegestühlen - das Mannschaftsquartier der DFB-Frauen ist voll und ganz auf Energie tanken eingestellt. Nationalspielerin Giulia Gwinn weiß aber: Bald gilt es, die Gruppenphase zu überstehen und dann möglichst weit zu kommen.

Kribbeln erst in der Nacht vor dem Spieltag

Alexandra Popp, die das Team erstmals bei einem großen Turnier als Kapitänin auf das Feld führen wird, gibt sich noch "sehr entspannt". Der 28-Jährigen ist aber auch klar, dass "das Kribbeln wahrscheinlich am Freitagabend kommt, wenn man ins Bett geht." Tags darauf findet das Auftaktmatch der DFB-Elf statt. Ab 15.00 Uhr geht es dann in Rennes gegen China (live auf sportschau.de und B5 plus).

Alle 23 Spielerinnen fit

Laut der deutschen Co-Trainerin Britta Carlson sind derzeit alle 23 Spielerinnen fit und einsatzbereit. Das gelte auch für Svenja Huth, die am Dienstag noch wegen eines geschwollenen Fußes mit dem Training ausgesetzt hatte.