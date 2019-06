DFB-Frauen: Nächstes Ziel ist jetzt der Gruppensieg

Die Tür zum Achtelfinale steht nach dem Sieg über Spanien weit offen. Mit sechs Punkten hat sich das DFB-Team in der Gruppe auf Platz eins gesetzt. "Das war von Anfang an unser Ziel", erklärte Sara Däbritz. Mit dem Gruppensieg würde die DFB-Auswahl wohl ein Achtelfinalduell gegen den Titelverteidiger und Topfavoriten aus den USA vermeiden. Um Erster zu bleiben, benötigt der Olympiasieger im letzten Gruppenspiel am Montag (18 Uhr/ARD) gegen den WM-Neuling Südafrika nur noch einen Punkt.

"Zwei Spiele, zwei Siege. Diese sechs Punkte kann uns keiner mehr nehmen" Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg

Erleichterung, Selbstvertrauen und "dann kann's weiter gehen"

Nach dem 1:0 gegen Spanien zeigte sich das DFB-Team sehr erleichtert über die gute Ausgangsposition für den weiteren Turnierverlauf. "Wir haben jetzt zwei Spiele und zwei Siege und haben sehr viel Selbstvertrauen tanken können", sagte Sara Däbritz. Zugleich gab sie eine Kampfansage: "Wir wollen jetzt auch noch unbedingt das dritte Spiel gewinnen, Gruppenerster werden – und dann kann’s weiter gehen", versprach die Spielerin, die den Siegtreffer gegen Spanien erzielt hatte. Auch Voss-Tecklenburg ist "überglücklich, dass wir dieses sehr enge Spiel und wirklich sehr spannende Spiel gegen Spanien mit 1:0 gewonnen haben". Die Bundestrainerin plant schon weiter: "Es ist jetzt zweimal gut gegangen - nun muss der nächste Schritt kommen".