DFB-Frauen: Mit "Wir-Gefühl" und "Magengrummeln" gegen China

Mit starkem Teamgeist peilen Deutschlands Fußballerinnen die perfekte Initialzündung für die Reise zum dritten Stern an. "Ich bin überzeugt, dass wir bereit sind, den ersten großen Schritt zu machen", sagte Martina Voss-Tecklenburg vor dem WM-Auftakt am Samstag gegen China im verregneten Rennes.

Anspannung vor dem Spiel gegen China

Vor ihrem ersten Pflichtspiel als Bundestrainerin betonte die 51-Jährige auf der gut besuchten Pressekonferenz im Roazhan Park: "Es macht mich stolz und demütig. Und wenn der Anpfiff näher kommt, wird es auch mal im Magen grummeln oder feuchte Hände geben." Vize-Kapitänin Svenja Huth ergänzte: "Die positive Anspannung wächst. Wir sind voller Vorfreude."

Auch DFB-Vizepräsidentin Hannelore Ratzeburg wünscht sich für die deutsche Nationalmannschaft "bestes Abschneiden" bei der Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft: "Ich hoffe, der größtmögliche Erfolg wird ausgeschöpft".

Damit der Druck nicht zu groß wird, bekamen die Spielerinnen zwei Tage vor dem Spiel einen freien Nachmittag zum Abschalten. Den nutzten einige für einen Bummel durch die schöne Innenstadt von Rennes, am Freitagabend schaute das Team gemeinsam das Eröffnungsspiel zwischen Frankreich und Südkorea. Die Stimmung sei gut, betonte Huth, der gewählte WM-Hashtag "WIR#IMTEAM" sei nicht nur ein Spruch. Selbst das wenig sommerliche Wetter kann die WM-Vorfreude nicht schmälern.

Kurze Vorbereitung, große Herausforderung

Zwei Jahre nach dem EM-Debakel unter Steffi Jones in den Niederlanden, als der Rekordeuropameister im Viertelfinale scheiterte, befindet sich die deutsche Auswahl eigentlich im Umbruch. Voss-Tecklenburg ist erst ein halbes Jahr im Amt, das DFB-Team die fünftjüngste Mannschaft der 24 Teilnehmer. 15 Spielerinnen sind erstmals bei einer WM dabei. Dennoch gibt man sich im Lager des Olympiasiegers selbstbewusst, wie schon der Werbespot ("Wir brauchen keine Eier, wir haben Pferdeschwänze") bewies. "Es gibt nicht Schöneres, als sein Land bei einer WM zu vertreten", sagte Huth: "Wir sind aus dem Tal herausgekommen und auf einem sehr guten Weg."

Das große Ziel ist nun zunächst die Qualifikation für Olympia 2020 in Tokio. Das wird schwer: Denn dafür muss das DFB-Team unter die drei besten Teams Europas kommen. Die schwer einzuschätzende erste Hürde China nimmt der zweimalige Weltmeister nicht auf die leichte Schulter.

Erstes Etappenziel der "Tour de France": Platz eins in der Gruppe B, um einem Achtelfinale gegen die USA aus dem Weg zu gehen. Schlüsselspiel wird wohl das Duell mit Geheimfavorit Spanien am Mittwoch in Valenciennes. Gegen WM-Neuling Südafrika am 17. Juni ist Deutschland wieder klarer Favorit.

Das bringt der Samstag bei der Frauenfußball-WM

Neben dem Spiel der deutschen Fußball-Frauen gegen China finden heute noch zwei weitere mit Spannung erwartete Partien statt:

GRUPPE A: Einen Tag nach dem WM-Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Frankreich und Außenseiter Südkorea treffen im zweiten Spiel der stark besetzten Gruppe A am Abend Ex-Weltmeister Norwegen und Nigeria aufeinander. Die Partie in Reims wird um 21.00 Uhr angepfiffen.

GRUPPE B: Das zweite Spiel der deutschen Gruppe B bestreiten Spanien und WM-Neuling Südafrika in Le Havre. Das Duell beginnt drei Stunden nach dem WM-Auftakt der DFB-Elf, die schon um 15.00 Uhr in Rennes gegen China ran muss. Die starken Spanierinnen gehen als klarer Favorit in ihr erstes Duell mit den Südafrikanerinnen.

Frankreichs Frauen besiegen Südkorea 4:0

Frankreichs Fußballerinnen starteten am Freitagabend mit einem starken Auftritt in ihre Heim-WM. Die Gastgeberinnen gewannen das Eröffnungsspiel am Abend gegen Südkorea mit 4:0. Frankreich gilt neben den USA als Favorit auf den Turniergewinn. Den zweimaligen Weltmeisterinnen aus Deutschland wird mindestens das Erreichen des Halbfinals zugetraut.