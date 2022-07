DFB-Frauen machen EM-Vorrunde mit Sieg gegen Finnland perfekt

Die deutschen Frauen zeigen keine Schwäche bei der Europameisterschaft in England: Im dritten Gruppenspiel feiern sie gegen Finnland den dritten Sieg. In der gesamten Vorrunde kassierte das Team von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg nicht einen Gegentreffer. Mit neun Punkten aus drei Spielen geht das Team nun am Donnerstag ins Viertelfinale gegen Österreich.

Gwinn legt Führungstreffer auf

Das Spiel startete zunächst unspektakulär, die deutsche Elf dominierte die Partie zwar, konnte sich aber keine Großchancen herausarbeiten. Nach einer knappen halben Stunde verschärften die deutschen Frauen das Tempo: Alexandra Popp verfehlte zwei Mal nur knapp das Tor. In der 40. Minute flankte dann Bayern-Spielerin Giulia Gwinn gefühlvoll an der finnischen Torhüterin vorbei zu Sophia Kleinherne. Die nickte den Ball problemlos ein zum 1:0-Führungstreffer für das deutsche Team.

Alexandra Popp sorgte unmittelbar nach dem Wiederanpfiff für das fünfte Kopfballtor Deutschlands bei diesem Turnier. In der 63. Minute flankte dann Bayern-Spielerin Linda Dallmann gefährlich in den Sechzehner. Nicole Anyomi kommt an den Ball und schließt flach und wuchtig ins linke untere Eck ab - 3:0 für Deutschland.

Nächster Gegner Österreich voller Respekt für das deutsche Team

Österreichs Nationaltrainerin Irene Fuhrmann hatte sich schon vor dem nächsten deutschen Sieg voller Respekt über den Viertelfinal-Gegner geäußert. "Wir wissen, dass Deutschland eine Übermacht ist und derzeit extrem performt", sagte die 41-Jährige nach dem 1:0 ihres Teams gegen Norwegen. Wie man das Spiel des Titelkandidaten empfindlich stören kann, sahen die Österreicherinnen am Fernseher gegen Finnland allerdings auch.