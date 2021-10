DFB-Frauen in Israel: Mit Spielfreude gegen Leidenschaft

"Es ist eine sehr stolze, physisch starke Mannschaft mit einer guten Mentalität. Sie hauen zweikampfmäßig alles rein und haben auch gute Umschaltspielerinnen", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg über Israels Team vor dem ersten Aufeinandertreffen (18 Uhr/im Sportschau Livestream) zwischen beiden Teams überhaupt.

"Es liegt an uns, unser Spiel aufzuziehen, mit viel Spielfreude zu agieren, Chancen zu kreieren und Tore zu schießen", sagte Mittelfeldspielerin Sara Däbritz nach dem Abschlusstraining am Mittwochabend im "wunderschönen" HaMoshava Stadion in Petach Tikwa. FC-Bayern-Spielerin Linda Dallmann erwartet eine "sehr leidenschaftliche Mannschaft", für die es "wahrscheinlich das Spiel des Lebens" sei.

Deutschland führt die Gruppe an

Auf dem Weg zur WM 2023 in Australien und Neuseeland führt der zweimalige Weltmeister Deutschland die Gruppe H mit sechs Punkten aus zwei Spielen - 7:0 gegen Bulgarien und dem 5:1 gegen Serbien - an. Die Israelinnen sind nach einer Partie noch ohne Punkte. Das Rückspiel findet bereits am kommenden Dienstag (16.05 Uhr/ARD) in Essen statt.