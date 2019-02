21.02.2019, 17:39 Uhr

DFB-Frauen in der EM-Qualifikation mit leichter Gruppe

Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft muss auf dem Weg zur Europameisterschaft in England 2021 keine hohen Hürden überwinden. Das Team trifft in der EM-Qualifikation in der Gruppe I auf die Ukraine, Irland, Griechenland und Montenegro.