DFB-Frauen: Gwinn freut sich auf "Riesenhighlight"

Bei den Bayern zeigt sich Giulia Gwinn mittlerweile auch als Torschützin (ein Treffer in drei Saisonspielen), und auch in der Nationalmannschaft ist die 23-Jährige gesetzt. Zu überzeugend waren die Leistungen der Abwehrspielerin bei der Europameisterschaft in diesem Sommer, die beinahe mit dem Titel geendet hätte. An diese Erfolge wollen Gwinn und ihre Mitspielerinnen anknüpfen - am besten schon am Freitagabend gegen Frankreich.