DFB-Frauen: Giulia Gwinn erleidet Knieverletzung

Deutschland vor 24.000 gegen Frankreich

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft am Freitagabend auf Frankreich. Es ist der erste Heimauftritt der DFB-Frauen seit der EM in England und die Neuauflage des EM Halbfinals vor wenigen Monaten, das Deutschland mit 2:1 gewonnen hatte. Für die Partie am Freitag im Dresdner Rudolf Harbig Stadion sind bereits 24.000 Tickets verkauft. Neben Gwinn muss Bundestrainerin Martina Voss Tecklenburg auch auf Gwinns Teamkollegin Lina Magull, Sara Däbritz und Laura Freigang verzichten.