DFB-Frauen gewinnen glücklich gegen die Niederlande

Mit 1:0 gewinnt die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen das Testspiel gegen die Niederlande. Den Sieg sicherte vor allen Dingen die Torhüterin Ann-Katrin Berger (FC Chelsea), die immer wieder gegen starke Gastgeberinnen parierte. Den Siegtreffer erzielt Syndey Lohmann vom FC Bayern München (53. Minute) vor 11.000 Zuschauern im ausverkauften Fortuna Sittard Stadion .

Große Rotation: Bundestrainerin testet für WM

Die Bundestrainerin hatte das Testspiel gegen die Niederlande zum Experiment erklärt: "Wir müssen und wollen möglichst vielen Spielerinnen Einsatzzeiten geben, um zu sehen, wie weit sie sind und welche Alternativen wir für die WM haben", sagte Voss-Tecklenburg und ließ prominente Namen wie Popp, Schüller, Marozsán, Magull oder Freigang zunächst draußen.

Das Spiel kam anfangs nur schwer in die Gänge. Die Mannschaften kamen nur selten gefährlich in die gegnerische Hälfte. Schließlich brach die ehemalige Bayern-Spielerin Lineth Beerensteyn die Offensiv-Flaute, doch ihr guter Versuch wurde von Keeperin Merle Frohms geblockt (28.). Im direkten Gegenzug köpfte Tabea Waßmuth den Ball aus sieben Metern nur auf das Tornetz. Auch im Anschluss gab es mehrere Chancen, vor allen Dingen Beerensteyn bereitete der DFB-Elf Probleme, doch sie scheiterte immer wieder an Frohms oder sich selbst. So ging es mit 0:0 in die Pause.

Berger hält den Sieg fest

In der zweiten Hälfte tauschte Voss-Tecklenburg im Tor durch. Und beinahe hätte die frisch eingewechselte Torhüterin Ann-Katrin Berger direkt das erste Gegentor kassiert. Berger musste nach einem dicken Patzer von Bayern-Spielerin Sydney Lohmann in höchster Not vor Beerensteyn klären (46.). Daniëlle van de Donk hob den Ball anschließend über Berger in Richtung leeres Tor, doch scheiterte am Pfosten.

Das 1:0 für Deutschland fiel aus dem nichts. Niederlande war klar besser, doch nach einem Eckball segelte der Ball zu Lohmann, die ihn aus kurzer Distanz zum 1:0 einnickte (53.). Auch im Anschluss blieb das Team von Andries Jonker gefährlich und die bessere Mannschaft in einem Spiel, das die DFB-Elf nur phasenweise beruhigen konnte. Es war der Leistung von Berger zu verdanken, dass Deutschland das Testspiel gewinnen konnte.

Voss-Tecklenburg: "Es war wild"

"Es war intensiv, es war wild. Wenn man im Aufbau die Bälle verliert, muss man sehr viel und intensiv arbeiten", sagte Martina Voss-Tecklenburg: "Am Ende haben wir gewonnen, aber wir müssen die Balance wieder finden, dass wir uns unter Druck gut rausspielen." Frohms und Berger bezeichnete die Bundestrainerin als "Chancentöterinnen". Schon am Dienstag (18.00 Uhr) steht der nächste Gradmesser an: In Nürnberg trifft die deutsche Auswahl auf Brasilien, bei der WM möglicher Gegner im Achtelfinale.