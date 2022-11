DFB: Flick erhöht Trainingsintensität - Niclas Füllkrug fehlt

Hansi Flick schien hellwach zu sein am Vormittag in Katar: "Komm, komm, komm", rief der Bundestrainer bei der ersten der beiden Trainingseinheiten der deutschen Nationalmannschaft am Samstag bei brütender Hitze. "Mehr Tempo", forderte er lautstark bei den Passübungen zu Beginn, seine Spieler sollten schließlich "bereit sein".

Vier Tage vor dem WM-Auftakt der DFB-Auswahl gegen Japan am Mittwoch hat Flick die Zügel mit einer Doppelschicht merklich angezogen. Die Banden mit der frei übersetzten Aufschrift "Jetzt gilt es" ("Now is all") im Stadion des Erstligisten Al-Shamal SC gaben dabei das Motto vor. "Es ist in den Trainingseinheiten wichtig, die Intensität, den Fokus und die Spannung hochzuhalten", sagte DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff im Norden Katars: "Das passiert, wenn der Konkurrenzkampf da ist."

Siegtorschütze Füllkrug fehlt mit grippalem Infekt

Dieser wurde am Samstag noch ein bisschen größer. Thomas Müller und Antonio Rüdiger stiegen wie geplant im burgähnlichen Stadion mit den roten Steinmauern und den vier Türmen in jeder Ecke nach ihren Verletzungen ins Mannschaftstraining ein. Das Duo hat in dieser Festung aus Sicht von Kapitän Manuel Neuer "einen guten Eindruck hinterlassen".

Niclas Füllkrug fehlte hingegen aufgrund eines grippalen Infekts. Der Siegtorschütze der schwachen WM-Generalprobe im Oman (1:0) soll aber gegen Japan zur Verfügung stehen. "Ich denke, die Zeit reicht, dass er zum Spieltag bereit ist", sagte Bierhoff. Im Gespräch mit Teamarzt Tim Meyer "hörte es sich nicht so dramatisch an".