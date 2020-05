DFB erstaunt über Fußball-Freigabe ohne DFB-Pokal

"Was für mich völlig unverständlich ist, ist, dass der DFB-Pokal herausgenommen worden ist", sagte DFB-Vizepräsident Rainer Koch in der Sendung "BR-Thema: Sport im Abseits" im BR Fernsehen. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann verwies in seiner Replik auf den Amateurclub 1. FC Saarbrücken. "Der ist formal nicht von der Freigabe der ersten und zweiten Liga erfasst. Aber ich bin sicher, das werden wir klären", sagte der Politiker und versprach: "Beim DFB-Pokal wird man sicher eine Lösung finden".

Halbfinale noch offen

Im Halbfinale des DFB-Pokals stehen neben Viertligist Saarbrücken auch Titelverteidiger FC Bayern München, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen. Für die Partien München gegen Frankfurt und Saarbrücken gegen Leverkusen sowie das zunächst auf unbestimmte Zeit verschobene Finale in Berlin müssten noch Spieltermine gefunden werden. Wann dies passieren wird, ist weiterhin offen. Die Bundesliga und die 2. Liga dürfen hingegen schon am 16. Mai die seit Mitte März unterbrochene Saison fortsetzen.