DFB erlaubt Gästefans in der 3. Liga

Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nach einer Tagung mit den Managern der Klubs mitteilte, werde es in der Zuschauerfrage in der 3. Fußball-Liga keine Einschränkungen geben, die über die behördlichen Vorgaben vor Ort hinausreichen. Demnach sind auch Gästefans in der kommenden Spielzeit wieder zugelassen, sofern die jeweils zuständigen lokalen Behörden dies nicht ausdrücklich verbieten.

Entscheidung für die Erst- und Zweitligisten vertagt

Die 36 Vereine der Bundesliga und 2. Bundesliga werden das Thema Gästefans erst bei der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball-Liga (DFL) am kommenden Mittwoch (14.07.2021) diskutieren. Angestrebt wird dabei eine einheitliche Regelung.

DFL-Mitgliederversammlung plant neues Hygienekonzept

Thema auf der Mitgliederversammlung des Verbands wird auch ein aktualisiertes Hygienekonzept sein. Der Entwurf sieht vor, dass geimpfte und genesene Spieler künftig nicht mehr auf das Coronavirus getestet werden müssen. Zur Befreiung soll demnach lediglich der entsprechende Nachweis eingereicht werden.