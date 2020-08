DFB-Entscheidung: Weiter fünf Wechsel - nur in der 3. Liga nicht

Seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebes nach der Corona-Unterbrechung sind in allen DFB-Spielklasse fünf Auswechslungen möglich. Dies will der Verband auch in der Saison 2020/21 im DFB-Pokal (Männer und Frauen) und der 1. und 2. Frauen-Bundesliga beibehalten. Damit folgt der Verband "der vom International Football Association Board (IFAB) geschaffenen Möglichkeit von bis zu fünf Auswechslungen auf professioneller Ebene auch in der Saison 2020/2021".

Die 3. Liga kehrt dagegen auf eigenen Wunsch zur gewohnten Regel zurück. "Dort haben sich die Klubs und der Ausschuss 3. Liga mehrheitlich dafür ausgesprochen, ab sofort zur vorherigen Beschränkung auf drei Auswechslungen zurückzukehren", teilte der DFB mit.

Entscheidung für 1. und 2. Bundesliga noch offen

Für die 1. und 2. Fußball-Bundesliga gibt es derzeit noch keine endgültige Entscheidung, wieviele Wechsel es in der kommenden Saison geben wird. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) dürfte das Thema aber voraussichtlich bei ihrer Mitgliederversammlung am kommenden Donnerstag behandeln.