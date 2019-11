DFB: EM-Planungen laufen auf Hochtouren

Joachim Löw schläft noch gut. "Ich wache nachts nicht auf und denke an die Europameisterschaft", sagte der Bundestrainer vor dem Abschluss der EM-Qualifikation heute in Frankfurt/Main gegen Nordirland (Beginn: 20.45 Uhr/B5 aktuell überträgt die Partie live in voller Länge). Über das Turnier in sieben Monaten mache er sich aktuell "noch nicht so viele Gedanken."