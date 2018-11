DFB-Elf zum Jahresabschluss gegen die Niederlande

Koeman sieht sein Team trotz des 3:0-Siegs gegen Deutschland Mitte Oktober nicht in der Favoritenrolle: "Das Hinspiel hätte auch anders ausgehen können. Ich glaube, es wird schwieriger als gegen Frankreich. Deutschland spielt Angriffsfußball. Darauf müssen wir uns einstellen. Aber wir gehen in das Spiel, um zu gewinnen."

Schlechteste Jahresbilanz in der Löw-Ära

Während also beim Nachbarn aus Holland dank der aktuellen Erfolgswelle Euphorie herrscht, ist die Stimmungslage in Fußball-Deutschland eher im unteren Bereich angesiedelt. Nach dem frühen WM-Scheitern und dem Abstieg in der Nations League ist die Jahresbilanz so schlecht wie noch nie unter dem Bundestrainer: Sechs Niederlagen sind sogar eine Negativmarke in der 111-jährigen DFB-Geschichte.

Mit einem Sieg gegen Oranje erhofft sich Löw einen versöhnlichen Jahresabschluss. Damit will der Bundestrainer das Jahr schnell abhaken und weiter den Neuaufbau Richtung EM 2020 fortsetzen.

"Jetzt geht es darum, die richtigen Ideen zu haben für das nächste Jahr." Bundestrainer Joachim Löw