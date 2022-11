DFB-Elf vor der WM in Katar: "Die Fragezeichen bleiben"

Bereits am kommenden Sonntag startet die Fußball-WM in Katar. Anders als die vergangenen Turniere wird es eine anspannende Fußball-Weltmeisterschaft, das haben die DFB-Verantwortlichen und -Spieler noch einmal klar gemacht. "Es wird sicherlich eine andere Weltmeisterschaft", sagte Manuel Neuer in der Sendung Blickpunkt Sport im BR Fernsehen am Sonntagabend.

Der Nationalmannschaftskapitän fügte hinzu: "Ich sage mal Katar ist jetzt nicht das Mutterland des Fußballs, wo jeder weiß, dass es eine gewisse Fußballkultur dort herrscht. Und deshalb gibt es natürlich viele Fragezeichen."

WM-Botschafter nennt Homosexualität "geistigen Schaden"

Gewisse Fragezeichen - damit meint der Münchner Torwart natürlich nicht nur sportliche Anliegen. Schließlich hatte das Nationalteam noch nie so wenig Vorbereitungszeit wie jetzt. Nein, vielmehr spricht er da über die Menschenrechtslage im Gastgeberland. Oder auch den offiziellen Botschafter der Fußball-WM Khalid Salman, der Homosexualität in einer ZDF-Doku als "geistigen Schaden" bezeichnet hat.

Die Weltmeisterschaft ist vom Image so negativ besetzt wie keine andere jemals zuvor. "Jeder von uns hat die Dinge auch mitbekommen", sagte der Bundestrainer Hansi Flick bei der Kaderbekanntgabe zu Salmans Aussagen: "Was von Katars Seite passiert ist, was uns sprachlos macht. Fassungslos. Dass das in der heutigen Zeit einfach so passiert."

Aufschrift "Menschenrechte für alle" nicht erlaubt

Für den DFB ist es eine schwierige Mission: hier der Sport, das ambitionierte Ziel des Teams, Weltmeister zu werden. Und dort die politischen Diskussionen. "Wir wollen uns da nicht wegducken, sondern wir wollen ganz klar auch auch auf die Missstände dann dementsprechend auch aufmerksam machen", sagt Flick.

Wer aber Zeichen setzt, könnte Probleme mit der FIFA bekommen, die während des Events keine politischen Botschaften sehen möchte. Dänemarks Nationalteam darf seine Trainingsshirts mit der Aufschrift "Menschenrechte für alle" beispielsweise nicht tragen.

"Was die Weltmeisterschaft betrifft, weiß man nie, was einen erwartet und was Neues kommt. Wir machen uns Gedanken darüber und werden unsere Werte vertreten", sagt Neuer. Eines scheint sicher: Die Welt wird in den kommenden vier Wochen genau hinschauen auf Katar.

