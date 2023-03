DFB-Elf vor Belgien: Jetzt steht die Defensive im Fokus

Ohne Süle und Rüdiger: Was kann die DFB-Defensive?

Am Dienstag liegt es also nun an der Defensive, ihre Wettkampfhärte unter Beweis zu stellen. Also die Abteilung, die sich bei der WM immer wieder als eklatante Schwachstelle entpuppt hatte. Die hinterste Reihe wird gegen Belgien allerdings fast vollkommen anders ausschauen, als die Stamm-Verteidigung während des Turniers in Katar.

Mit Niklas Süle (Borussia Dortmund) und Antonio Rüdiger (Real Madrid) hat Flick die beiden erfahrensten und vielleicht besten deutschen Verteidiger nicht berufen. Mit David Raum und Niklas Schlotterbeck waren gegen Peru allerdings zwei Defensiv-Kräfte dabei, die bei der WM ebenfalls immer wieder mit Fehler aufgefallen waren.

Matthias Ginter (SC Freiburg) komplettierte die Innenverteidigung und muss sich gegen Belgien auf einen neuen Partner einstellen: Schlotterbeck wurde am Samstag angeschlagen ausgewechselt und reiste anschließend ab - für ihn rückt Thilo Kehrer in die Zentrale. Dieses Duo bekommt es nun mit Lukaku zu tun, der mit seinen 1,91-Metern und 100 Kilogramm Kampfgewicht nur schwer zu stoppen ist, sobald er mal in Fahrt kommt. "Er ist ein Spieler, der seine Qualitäten in der Physis hat", sagte Kehrer über seinen kommenden Gegensieler: "Man muss es schlau machen. Gegen einen Spieler seiner Qualität muss man intelligent spielen."

Ein Test auf Herz und Nieren

Marius Wolf gab bei dem Testspiel sein Debüt als Rechtsverteidiger - und konnte zeigen, dass er auch Talent für das Spiel nach vorne besitzt: Das 2:0 leitete er mit einer zielgenauen Flanke ein. Doch der wahre Test, der Aufschluss über die EM-Tauglichkeit des Verteidigers geben soll folgt nun: "Er hat einen guten Start gehabt, aber als Nationalspieler muss man die Leistung immer bestätigen", sagte Flick, nachdem er Wolf gelobt hatte.

"Bei uns ist ganz klar der Fokus, dass wir dieses Spiel erfolgreich gestalten wollen. Wir wollen eine Stabilität in unser Spiel bekommen. Eine Überzeugung in der Defensive" Bundestrainer Hansi Flick

Jede Menge Antworten für Hansi Flick

Am Dienstag muss Wolf nun beweisen, dass er auch in der Nationalmannschaft neben seinen offensiven Aufgaben die Verteidigung nicht vernachlässigt. Mit Carrasco hat er einen spielstarken Gegenspieler, der es versteht, jede Schwäche auszunutzen. Doch nicht nur die hinterste Reihe ist gegen Belgien gefragt. Die Bewachung von Mittelfeldregisseur De Bruyne wird vor allen Dingen an Joshua Kimmich und seinem Partner im defensiven Mittelfeld hängen.

Und auf dem Weg nach vorne darf sich DFB-Elf kaum Fehler erlauben, da sie sonst in die typischen Konter des Tedesco-Teams läuft. Der Test gegen Belgien wird also die erste Standortbestimmung auf dem Weg zur Heim-EM sein und jede Menge Antworten auf die Frage geben, wo die Mannschaft von Hansi Flick tatsächlich steht.