DFB-Elf: Tapetenwechsel soll Kimmich in die Spur bringen

"Das haben wir jetzt bei Bayern erlebt, es geht halt auch über die Ergebnisse", sagte Kimmich. Nachdem die keinesfalls die Erwartungen erfüllt haben, geistern diese dem Bayernspieler auch beim DFB-Team noch durch den Hinterkopf: "Man ärgert sich schon brutal. Die Niederlage und die Unentschieden wären nicht nötig gewesen", jammerte der Bayernspieler. Deshalb setzt er jetzt alles darauf, einfach "das nächste Spiel besser zu machen – auch wenn es jetzt nicht mit dem FC Bayern, sondern in der Nationalmannschaft ist".

Bierhoff sieht "keine hängenden Köpfe" bei den Bayernspielern

Nationalmannschafts-Direktor Oliver Bierhoff wies zwar darauf hin, er habe bei der Anreise der Bayernspieler eigentlich "keine hängenden Köpfe" gesehen. Trotzdem ist ihm auch klar, dass Erfolgserlebnisse den Münchnern jetzt bestimmt gut tun würden. Der Tapetenwechsel soll die "Loslösung vom Vereinsalltag ermöglichen", sagte Bierhoff.

"Effektivität und die Kaltschnäuzigkeit erhöhen"

Auch der Vorsatz für die nächsten Nationalmannschaftsspiele passt zu dem, was dem FC Bayern München gut tun würde. Bierhoff fordert: "Die Effektivität und die Kaltschnäuzigkeit soll sich im Gegensatz zu den vergangenen Spielen noch erhöhen." Schließlich sollen die Nations League-Spiele auch für die anstehende Weltmeisterschaft richtungsweisend sein. Da wolle man "um den Titel mitspielen", so Bierhoff.

Kimmich: "Chancen diesmal wirklich eiskalt nutzen"

Jetzt geht es am Freitag (20.45 Uhr in der Radio-Livereportage bei BR24 Sport) erst einmal gegen Ungarn. "Ein sehr unangenehmer Gegner", warnte Kimmich und erklärte: "Die verteidigen gut und diszipliniert." Deshalb müsse man sich "wirklich etwas einfallen lassen - und die Chancen diesmal wirklich eiskalt nutzen". Auch das klingt so, als würde Kimmich den Kopf in der Tat noch nicht ganz frei haben vom FC Bayern.