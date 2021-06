DFB-Elf: Löw zieht Kimmich nach rechts, Havertz statt Sané

Insgesamt zwölf Bayern-Spieler stehen in den Reihen der beiden Gegner beim EM-Spiel Deutschland gegen Frankreich in München - es ist ein Heimspiel für die Profis vom FC Bayern München. In der DFB-Auswahl setzt Bundestrainer Joachim Löw auf einen Bayern-Block mit acht Spielern, vier Kicker spielen in der französischen Naitonalmannschaft.

Dreier-Abwehrkette mit Hummels, Ginter und Rüdiger

Vor Kapitän Manuel Neuer verteidigen Rückkehrer Mats Hummels in der Zentrale sowie Matthias Ginter rechts und Antonio Rüdiger links. Flankenschutz bekommen sie von Kimmich und Turnier-Neuling Robin Gosens auf der linken Seite.

Toni Kroos und Ilkay Gündogan sollen im Mittelfeld die Räume dicht machen und für schnelles Umschaltspiel sorgen. Die Dreierreihe in der Offensive wird vom zweiten Rückkehrer Thomas Müller organisiert, der bei seiner dritten Teilnahme auf sein erstes Tor bei einer Europameisterschaft hofft. Neben Müller stürmen sein Münchner Klubkollege Serge Gnabry und Kai Havertz, der den Vorzug vor Leroy Sane erhielt.

"Ich spüre unglaubliche Freude. Wir haben uns gut vorbereitet. Man merkt, dass die Jungs heiß sind. Das ist Sport - man weiß nicht, was passiert. Aber eins weiß ich: Wir werden eine Mannschaft sehen, die alles gibt." DFB-Direktor Oliver Bierhoff

Goretzka, Musiala und Hofmann nicht im Kader

Der genesene Leon Goretzka steht noch nicht im deutschen 23er-Kader für den Auftakt. Auch Kader-Küken Jamal Musiala, der angeschlagene in die Vorbereitung gegangen war, wurde nicht berücksichtigt. Jonas Hofmann fehlt nach seiner Knieverletzung.