DFB-Elf: Löw beruhigt die Lage mit erstem Sieg 2020

Es war kein berauschendes Fußballfest, aber dennoch ein dominanter Auftritt der deutschen Mannschaft. Durch den verdienten 2:1-Sieg in der Ukraine wahrte die Nationalelf die Chance auf den Gruppensieg in der Nations League. Das Team und der Bundestrainer waren erleichtert, dass nach zuvor drei verspielten Siegen im vierten Länderspiel 2020 zumindest das Resultat mal wieder stimmte. "Siege sind der Klebstoff, Siege sind wichtig", stellte Joachim Löw mit Blick auf den noch langen und beschwerlichen Weg zur Europameisterschaft im Sommer 2021 fest.

Löw: "Ich sehe das große Ganze!"

Nach den letzten Auftritten der Nationalelf musste der Coach herbe Kritik von mehreren Seiten einstecken. Der 60-Jährige wurde vor allem wegen seiner Personalauswahl und taktischen Fehlern bei Einwechslungen kritisiert. Er habe zu viele junge Talente eingesetzt, auf zahlreiche Stammspieler verzichtet, keine Kernmannschaft, auf Akteure gesetzt, die in ihren Vereinen aktuell meist Reservisten sind. Bastian Schweinsteiger ging sogar soweit zu behaupten, die Öffentlichkeit könne sich derzeit mit der Nationalmannschaft "nicht mehr so 100-prozentig identifizieren".

Nach dem Spiel darauf angesprochen zeigte der seit Sommer 2006 amtierende Bundestrainer zwar Verständnis für die Zweifler, sagte aber auch: "Ich stehe über den Dingen. Dass es unterschiedliche Meinungen gibt, das erlebe ich seit 16 Jahren. Ich kann die Kritik einordnen. Für uns ist wichtig, dass wir uns selber ständig hinterfragen und dann die Hebel ansetzen. Ich sehe das große Ganze auf dem Weg zur EM."

"Man muss sehen, wo wir herkommen. Nach der WM waren wir Ende des Jahres 2018 ganz weit unten. Wir werden uns nicht von unserer Linie abbringen lassen, weil man gegen Spanien 1:1 oder die Türkei 3:3 spielt. Wir haben einen klaren Plan." Bundestrainer Joachim Löw

Direkte Rückkehr nach Deutschland

Nach dem Abpfiff und der Pressekonferenz hatte es der DFB-Tross sehr eilig. Am Flughafen in Kiew stand nach dem Premieren-Sieg in der Nations League eine Sondermaschine bereit, um Spieler, Trainer und Betreuer noch in der Nacht aus dem Corona-Risikogebiet zurück nach Deutschland zu bringen. Um 3.52 Uhr am Sonntagmorgen landete der Flieger in Köln.

Am Dienstag gegen die Schweiz in Köln

Schon am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) geht es Köln gegen die Schweiz weiter. Löw kündigte noch in Kiew an, personell nicht viel verändern zu wollen. Der Sonntag sollte ganz im Zeichen der körperlichen Regeneration stehen, am Montag findet dann das einzige Teamtraining statt.

Die Eidgenossen unterlagen am Samstagabend in Spanien 0:1. Die Spanier führen die Gruppe 4 nach drei von sechs Spieltagen mit sieben Punkten vor der deutschen Mannschaft (5 Zähler) an.