DFB-Elf bei EM-Quali-Auslosung nicht topgesetzt

Polen schiebt DFB-Team aus Lostopf eins

Weil von den zwölf Teams der Nations League A nur die besten zehn als Gruppenkopf für die EM-Qualifikation gesetzt sind, droht Deutschland nun eine harte Gruppe. Denn nach dem 1:1 (0:1) von Polen zum Abschluss der Nations League in Portugal ist das DFB-Team nur noch Elfter und fällt aus Lostopf 1. Damit könnte das DFB-Team in Dublin am 2. Dezember in eine Gruppe mit Weltmeister Frankreich, Spanien oder England gelost werden.

Nur Pflichtspiele in 2019?

Die Termine für die EM-Qualifikation stehen schon fest. Im März, Juni, September, Oktober und November 2019 wird es insgesamt fünf Doppelspieltage geben. Spielt Deutschland in einer Sechsergruppe, dann hat es im kompletten Kalenderjahr nur Pflichtspiele. Kommt das Team in eine Fünfergruppe, sind noch zwei Termine für Testspiele frei. Es wird fünf Gruppen mit sechs Mannschaften und fünf Gruppen mit fünf Mannschaften geben. Fakt ist, dass es vor dem Start der EM-Qualifikation im März kein Länderspiel geben wird.

Alle Sieger und alle Zweiten fahren zur EM

Auch wenn es nur in Lostopf zwei gesetzt sein sollte, hat Deutschland natürlich alle Chancen auf eine erfolgreiche EM-Qualifikation. Alle Sieger und alle Zweiten der zehn Gruppen lösen ein Ticket. Die vier restlichen Plätze werden in Play-offs verteilt.

Dafür startberechtigt sind die Sieger der jeweils vier Gruppen aus den Ligen A bis D der Nations League. Haben diese Teams schon über die normale Qualifikation ihr EM-Ticket gesichert, geht das Startrecht an das nächstbeste noch nicht qualifizierte Team der jeweiligen Liga über.

Sollte Deutschland auch in der EM-Qualifikation patzen, kann es sich also theoretisch noch über die Play-offs für die EM qualifizieren.

Die Auslosung der Play-off-Spiele steigt am 22. November 2019, am 1. Dezember werden die EM-Vorrundengruppen ausgelost. Die EM-Endrunde findet vom 12. Juni bis 12. Juli 2020 in zwölf Ländern statt.