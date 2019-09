DFB-Direktor Bierhoff und Bundestrainer Löw plädieren auf Zeit

Löw fordert "eine gute Reaktion" gegen Nordirland

Durch die Niederlage wird es in der Gruppe C wieder spannend. Aber in Gefahr sieht der Bundestrainer die EM-Chancen nicht: "Am Montag, da bin ich mir sicher, werden wir eine gute Reaktion zeigen", sagte der 59-Jährige mit Blick auf das wichtige Qualifikationsspiel in Belfast bei Tabellenführer Nordirland. Löw fordert von seinen Spielern, "das Spiel so anzugehen, dass wir als Sieger vom Platz gehen".

Schwere EM-Gruppe 2020?

Dem DFB-Team droht 2020 eine schwere EM-Gruppe, denn das letzte Gegentor gegen die Niederlande könnte unangenehme Auswirkungen haben. Aus eigener Kraft kann die Löw-Auswahl wegen des verlorenen direkten Vergleichs mit Holland (3:2/2:4) nämlich nicht mehr Gruppensieger werden.

Nur als Erster der Qualifikationsgruppe C hätte man die Chance, bei der EM-Auslosung im Topf der besten sechs Teams gesetzt zu werden. Den entsprechenden Modus will die UEFA bald öffentlich machen. Sollte sich Deutschland als Gruppenzweiter für die EM qualifizieren, dürfte es bei der Los-Zeremonie am 30. November in Bukarest nur in Topf 2 oder sogar Topf 3 landen.

Damit würden für die Gruppenspiele im kommenden Sommer in München nach derzeitigem Stand Konstellationen mit beiden WM-Finalisten Frankreich und Kroatien oder den starken Belgiern und Portugal möglich sein.