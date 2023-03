DFB-Checkliste: Nationalmannschaft macht die ersten Haken

Der Gang zu den Fans fiel den deutschen Nationalspielern nach dem 2:0-Sieg gegen Peru im ersten Testspiel nach der verkorksten WM in Katar leicht. Auch wenn nicht alles gelang und die zweite Halbzeit etwas wild geriet, hat doch schon einiges funktioniert. Auf der virtuellen DFB-Checkliste durften die ersten Haken gesetzt werden.

Das, wofür die Spieler zuletzt kritisiert wurden - die fehlende defensive Stabilität und die mangelnde Chancenauswertung - lief diesmal besser. Leon Goretzka vom FC Bayern München fasste es so zusammen: "Wir haben das Spiel gewonnen und kein Gegentor bekommen. Damit haben wir die Ziele erreicht, die wir uns gesteckt hatten."

Flick: Vieles war schon gut

Bundestrainer Hansi Flick hob nach der Partie, in der der Bremer Niclas Füllkrug beide Treffer erzielte, ebenfalls das Positive hervor, ohne seine Spieler zu sehr zu loben: "Ich glaube, man konnte erkennen, dass Mannschaft mit Dynamik nach vorne gespielt hat.

Da war vieles gut", sagte er im ZDF. Obwohl man wenig trainieren konnte, habe man einige Chancen gut herausgespielt: "Vielleicht haben wir nicht alles sauber zu Ende gespielt, aber wir haben zwei Tore gemacht und zu Null gespielt."

Extrameter für eine erfolgreiche Heim-EM

Flick gefiel die Leidenschaft, mit der seine Spieler verteidigten, alle hätten sich dagegen gestemmt, ein Tor zu kassieren. Gleichzeitig bemängelte er aber auch "zu viele Ballverluste" und eine gewisse Lässigkeit in einigen Szenen. Es scheint, als wolle er im Hinblick auf die EM 2024 im eigenen Land nicht zu früh zufrieden zu sein, sondern seine Spieler fordern und die Spannung halten: "Auf das Turnier freuen wir uns. Jeder Einzelne ist bereit, dafür Extrameter zu gehen."

Selbst Niclas Füllkrug wollte er nicht zu sehr loben ("mir hat nicht alles gefallen"). Der Bremer selbst sagte: "Es ging darum, einen guten Start zu haben ins Länderspieljahr, die Fans ein bisschen mitzunehmen, und ich glaube, die erste Halbzeit war wirklich ganz gut."

Belgien am Mittwoch wird ein anderes Kaliber

Das runderneuerte Team von Hansi Flick mit drei eingesetzten Debütanten um den dynamischen Dortmunder Marius Wolf erfüllte in der Mainzer Arena die zentralen Vorgaben des Bundestrainers: Es zeigte angeführt von Kimmich Einsatz, Wille, defensive Stabilität und zumindest in Person von Mittelstürmer Füllkrug (12./33. Minute) auch die beim WM-Turnier vermisste Effizienz. Der eingewechselte und sehr dynamische Serge Gnabry traf nach der Pause spektakulär die Latte (60.), der spielfreudige Kai Havertz schoss einen Foulelfmeter an den Pfosten (68.).

Immerhin geriet der Sieg gegen die limitierten Peruaner zu keiner Zeit in Gefahr. Schon am Dienstag kommt es in Köln auf dem Weg zur Heim-EM gegen Belgien zu einem Kräftemessen mit einem stärkeren Gegner. Ein Sieg gegen so einen Hochkaräter wäre der nächste Haken auf der DFB-Checkliste.