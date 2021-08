DFB: Bundestrainer Flick holt Gerland in sein Team

Der neue Bundestrainer Hansi Flick hat eine Zusammenarbeit mit Trainer-Routinier Hermann Gerland bestätigt und will diesen zukünftig in seinem Team einbauen. "Hermann Gerland hat seine Bereitschaft signalisiert. Da müssen wir uns im Detail unterhalten, welche Aufgabe er ausfüllen kann. Ich kenne Hermann jetzt schon ewig lange", sagte der 56-Jährige bei seiner Vorstellung in Frankfurt am Main über Gerland, der dem neuen Bundestrainer bereits beim FC Bayern assistierte. Es gehe dabei wohl um eine Tätigkeit im Scoutingbereich.

Gerland "einer der ehrlichsten Menschen"

"Er ist einer der ehrlichsten Menschen, die ich erlebt habe. Und ich glaube, er tut uns als Verband auch gut", hob Flick hervor. Der neue Bundestrainer präsentierte bei seiner ersten Pressekonferenz sein gesamtes Trainerteam, mit dem er seine Tätigkeit auf dem Weg zur WM 2022 in Katar angehen möchte. Gerland war der einzige Mitarbeiter des Stabs, der nicht selbst vor Ort war.

Der 67 Jahre alte Gerland hatte mehreren Medien bereits Gespräche mit Flick bestätigt. Der Abgang des bisherigen DFB-Chefscouts Thomas Schneider war erst in der vergangenen Woche öffentlich geworden.