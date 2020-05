DFB-Bundestag: Koch beklagt "unwürdiges Schauspiel" der 3. Liga

"Ich befürchte, dass die Anwälte der Unterlegenen sich umgehend auf den Weg zu den Gerichten machen werden", sagte Koch während des virtuellen Außerordentlichen Bundestags des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), bei dem unter anderem über die Zukunft der 3. Liga entschieden wird.

Koch: "Unwürdiges Schauspiel"

"Die einen drohen für den Fall des Abbruchs mit rechtlichen Schritten, die anderen für den Fall der Fortsetzung. Dieser Zustand kann so nicht weitergehen", kritisierte Koch bei seiner emotionalen Ansprache. Er frage sich, warum trotz deckungsgleicher Konzepte "die DFL positiv gesehen wird, während der DFB sich zahlreicher Angriffe von Vereinen und Medien ausgesetzt sieht." Kochs Rede gipfelte in den Worten: Dieses für den Fußball in Deutschland "unwürdige Schauspiel" sei "unerträglich und nicht länger hinzunehmen."