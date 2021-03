DFB bestätigt positiven Corona-Test bei der Nationalmannschaft

Die am Morgen durchgeführte PCR-Testung von Spielern und Staff im Quartier der Nationalmannschaft habe ein positives Testergebnis ergeben, so der DFB in einer schriftlichen Mitteilung. Um welchen Profi es sich handelt, ist bisher nicht bekannt. Im engen Austausch mit dem Gesundheitsamt Düsseldorf wurde der betreffende Spieler, der aktuell symptomfrei ist, umgehend isoliert. Aktuell laufen die Kontaktermittlung.

Der Fall hat laut DFB keinen Einfluss auf die Austragung der Partie heute Abend in Duisburg. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt soll das Spiel gegen Island wie geplant ausgetragen werden.

"Nach aktuellem Stand wird das Spiel gegen Island definitiv stattfinden." DFB-Sprecher Jens Grittner