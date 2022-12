DFB-Beraterkreis debattiert erstmals, Rummenigge per Video dabei

Bierhoff-Nachfolger auf dem Weg zum Sommermärchen 2.0 gesucht

Als Konsequenz aus dem WM-Aus hatte der vormalige Geschäftsführer Bierhoff den Verband verlassen, Bundestrainer Hansi Flick soll seinen bis nach der EM 2024 laufenden Vertrag erfüllen. Eine zweite Arbeitsgruppe befasst sich mit eher internen Strukturfragen.

Die Zielrichtung ist klar. Wie kann man das havarierte Nationalmannschafts-Schiff wieder flott für die Heim-EM 2024 machen? Über allem schwebt dieses Turnier im eigenen Land in bereits 18 Monaten - am besten solle es ein Sommermärchen 2.0 werden, in Anlehnung an die WM 2006. "Wir müssen die Nationalmannschaft wieder in ein anderes, besseres Licht rücken. Bei der EM 2024 muss ganz Deutschland wieder hinter dem Team stehen", forderte der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel in der "Bild".

Fredi Bobic weiterhin heißer Kandidat

Die Entfremdung zwischen dem ehemals liebsten Kind der Deutschen und den Fans wurde zuletzt immer größer, das von Bierhoff einst beschworene "Lagerfeuer der Nation" ist erloschen. "Es muss nun klar werden, welchen Weg man mit der Nationalmannschaft zukünftig gehen will", sagte Heidel und fragte: "Wie positioniert man die Mannschaft?"

Dafür müssen Rummenigge, Völler, Kahn, Sammer und Mintzlaff den richtigen Bierhoff-Nachfolger finden und dessen Rolle neu definieren. Der neue Mann soll wohl als Sportdirektor nah an die Mannschaft und damit auch an Flick rücken. Als heißer Kandidat wird weiter Fredi Bobic von Hertha BSC gehandelt.