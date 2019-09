DFB-Auswahl gewinnt in EM-Qualifikation in Nordirland

DFB-Team kommt entschlossener aus der Kabine

Die deutsche Elf spielte nach der Pause deutlich dynamischer und ging in der 48. Minute per Seitfallzieher aus 13 Metern durch Marcel Halstenberg in Führung - das erste Länderspiel-Tor für den Leipziger. Das Team von Joachim Löw schien nun endlich den Ernst der Lage erkannt zu haben - bei einer Niederlage wäre die direkte EM-Qualifikation in Gefahr gewesen - und spielte Nordirland an die Wand. Es folgten Chancen im Minutentakt: In der 51. Minute scheiterte erst Werner an Keeper Peacock-Farrell, Klostermanns Abstauber ging übers Tor. Eine Minute später fehlten Serge Gnabry nur Zentimeter, zwei Minuten konnte Peacock-Farrell einen Werners Schuss abwehren.

Nachdem die Nordiren vor der Pause mindestens auf Augenhöhe mit dem deutschen Team waren, kamen sie in der zweiten Halbzeit nur noch selten ins Spiel - aber wenn, blieben sie gefährlich. Wie in der 63. Minute als Gavin Whyte nur knapp das Tor verfehlte. Mit zunehmender Spieldauer wurden die Gastgeber müder und kamen in den letzten 15 Minuten kaum noch an den Ball. In der Nachspielzeit erzielte Gnabry den 2:0-Endstand - das neunte Länderspieltor im zehnten Spiel für den Bayern-Spieler.

Deutschland übernimmt Tabellenführung

Durch den schwer erarbeiteten Erfolg beim bisherigen Spitzenreiter der Gruppe C übernahm das Team von Bundestrainer Joachim Löw mit nun zwölf Zählern die Tabellenführung vor den punktgleichen Nordiren. Dritter mit neun Punkten, aber einem weniger absolvierten Spiel sind die Niederlande nach dem 4:0 (1:0) in Estland.