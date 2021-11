DFB-Auswahl beendet Länderspieljahr mit 4:1-Sieg

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestritt ihr letztes Länderspiel des Jahres in Armenien. Im Gegensatz zum Vorjahr, wo die DFB-Elf im letzten Spiel mit 0:6 in Spanien bitter unter die Räder kam, gab es dieses Mal einen erfolgreichen Jahresausklang: 4:1 besiegte das Team von Hansi Flick die Mannschaft aus dem Kaukasus.

Dabei gönnte der Bundestrainer Bayern-Keeper Manuel Neuer und BVB-Offensivspieler Marco Reus eine Pause. Der leicht angeschlagene Leon Goretzka verzichtete ebenfalls auf die Reise, Abwehrspieler Antonio Rüdiger fehlte aufgrund einer Gelbsperre.

Nur zwei Bayern-Profis in der Startelf

So spielten im abschließenden WM-Qualifikationsspiel in Eriwan Marc-André ter Stegen im Tor, der gegen Liechtenstein gesperrte Kai Havertz als Mittelstürmer und Florian Neuhaus in der Zentrale. Neben dem Gladbacher agierte Ilkay Gündogan, davor wirbelten Jonas Hofmann, Leroy Sané und Thomas Müller, der in seinem 110. Länderspiel die Kapitänsbinde trug. Die Abwehrreihe bildeten Thilo Kehrer, Matthias Ginter, Jonathan Tah und David Raum. Ein seltenes Bild: Nur zwei Bayern-Profis in der Startelf.

Havertz und Gündogan treffen vor dem Seitenwechsel

Die DFB-Auswahl begann so, wie sie am Donnerstag in Wolfsburg gegen Liechtenstein aufgehört hatte - druckvoll nach vorne. Die Hausherren standen tief, zogen sich an den eigenen Strafraum zurück. Während Havertz in der fünften Minute noch am linken Pfosten scheiterte, landete sein Abschluss zehn Minuten später nach schönem Zuspiel von Hofmann im Kasten von Stanislav Buchnev. Es war das 2.222 Deutschland-Tor im 985. Länderspiel.

Nach gut einer halben Stunde kamen die Armenier erstmals gefährlich in Richtung ter Stegen und erarbeiteten sich wenige Minuten später ihre größte Chance auf den Ausgleich, ließen sich aber von Tah & Co. noch abfangen. Kurz vor dem Pausenpfiff entschied der französische Schiedsrichter Francois Letexier auf Elfmeter. Wie der Videobeweis zeigte, brachte Abwehrspieler Taron Voskanyan Neuhaus zu Fall. Gündogan versenkte die Kugel souverän im rechten Eck zum 2:0.

Torwartfehler: 3:0 für DFB-Elf

Der 31-Jährige von Manchester City erhöhte in der 50. Minute auf 3:0. Eigentlich ein harmloser Schuss aus etwa 18 Metern, aber Buchnev flutschte das Leder durch die Finger und Beine über die Linie. Der Ex-Dortmunder Henrikh Mkhitaryan sorgte durch seinen verwandelten Foulelfmeter (59.) nochmal für Hoffnung im Lager der Hausherren. Diese hielt allerdings nur so lange, bis Hofmann das 4:1 (64.) erzielte.

Wie schon gegen Liechtenstein gab die DFB-Auswahl weiter Gas, ließ das Leder um den armenischen Strafraum zirkulieren und kreierte gute Chancen. Allerdings konnten die deutschen Kicker keine weiteren Treffer mehr erzielen - es blieb beim 4:1 und der Erfolgsserie gegen die Mannschaft von Trainer Joaquin Caparros: Auch im fünften Pflichtspiel gegen Armenien schoss die deutsche Nationalmannschaft mindestens vier Tore.

"Wir haben unser Ziel von 27 Punkten erreicht. Ich bin zufrieden. Wir können noch Sachen verbessern. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit und werden versuchen, eine Entwicklung zu machen. Die Mannschaft hat viel Spaß auf dem Platz." Bundestrainer Hansi Flick