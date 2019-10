DFB-All-Stars und Legenden Azzurri spielen Remis in Fürth

Die All-Star-Mannschaft des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat in ihrem ersten Spiel ein Unentschieden erreicht. Die Auswahl von Ex-Nationalspielern kam am Montagabend in Fürth gegen eine italienische Legendentruppe zu einem 3:3 (2:2). Bei den DFB-All-Stars darf jeder Fußballer mitmachen, der mindestens ein Länderspiel für die Bundesrepublik oder die DDR bestritten hatte.

Sechs Tore und gute Stimmung

Bei kühlen Temperaturen waren im Fürther Ronhof in der italienischen Startelf allein neun Weltmeister von 2006 und zwei von 1982 auf dem Platz, angefeuert von zahlreichen italienischen Fans. 6.527 Zuschauer sahen eine DFB-Elf, die von Jürgen Klinsmann als Kapitän angeführt wurde. Die von Berti Vogets trainierte deutsche Auswahl ging in der 10. Minute durch ein Eigentor von Fabio Cannavaro in Führung. Klinsmann erhöhte wenig später auf 2:0 (19.). Ex-Bayern-Angreifer Luca Toni sowie Francesco Totti sorgten für den 2:2-Pausenstand (21., 34.). Im zweiten Durchgang erzielte Damiano Tommasi per Kopf das 3:2, ehe der Ex-Nürnberger Philipp Wollscheid in der 90. Minute zum Endstand einnetzte.

Spieler aus vier Weltmeister-Teams in Fürth

Neben den Trainern Berti Vogts und Andreas Brehme waren im DFB-Team noch Klinsmann, Guido Buchwald und Roman Weidenfeller als ehemalige Weltmeister dabei. Dazu saß Horst Eckel als einziger noch lebender 1954er-Weltmeister als Zuschauer auf der Tribüne. Nach Verbandsangaben waren erstmals Akteure aller vier deutschen Weltmeister-Teams bei so einem Event dabei.

Spaß hatte, so Klinsmann im Vorfeld, bei diesem Spiel Vorragn. Dennoch wolle man gewinnen, zumal gegen Italien. Entsprechend ernst ging es mitunter zur Sache und so musste der ehemalige Schweizer FIFA-Schiedsrichter Massimo Busacca auch Gelb zücken.