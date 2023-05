Deutschlands WM-Kader - fast eine Bayern-Auswahl

Absagen, Absagen, Absagen - die Kader-Zusammenstellung des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) für die WM in Tampere/Finnland und Riga/Lettland war ein Puzzlespiel. 15 Spieler mussten wegen Terminproblemem - so finden derzeit noch die Play-offs in der NHL statt - oder verletzungsbedingt absagen.

Bundestrainer Harold Kreis glaubt dennoch fest daran, dass sein Team - mit 24 Jahren im Durchschnitt eines der jüngsten aller Zeiten - absolut konkurrenzfähig ist. "Ich bin überzeugt, dass wir Spieler im Kader haben, die Tore schießen werden", sagte er vor dem Turnierstart.

Starker Bayern-Block

Im Fokus stehen auch die Spieler aus dem Freistaat. Zehn der Spieler im 25-köpfigen Kader haben ihre Wurzeln in Bayern. Daneben spielen zahlreiche Akteure bei DEL-Meister EHC München oder in Augsburg und Ingolstadt.

Nico Sturm feiert WM-Debüt

Zu den Topstars des Teams gehört zweifellos der Augsburger Center Nico Sturm, der in der nordamerikanischen Profiliga NHL bei den San Jose Sharks spielt. 2022 gewann er mit Colorado Avalanche den Stanley Cup. Weil er ausnahmsweise in diesem Jahr nicht in den NHL-Play-offs vertreten ist, feiert er mit 28 Jahren sein WM-Debüt.